2,2 млрд рублей направила Нижегородская область на нужды участников СВО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородская область направила 2,2 млрд рублей на поддержку участников специальной военной операции в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе доклада на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в Ново-Огереве 3 мая. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

По словам Глеба Никитина, основные расходы пошли на приобретение экипировки мобилизованным нижегородцам и выплаты семьям участников СВО. В частности, на обеспечение программы социальных военных контрактов в 2022 году было направлено 463 млн рублей. Кроме того, регион выплачивает деньги пострадавшим и семьям погибших. В первом случае 1 млн рублей, во втором – два миллиона рублей.

- Я считаю, что это святые затраты, которые нужно было осуществлять. На самом деле это работа, которая осуществляется по зову сердца. То есть тут не надо себя заставлять или каким-то образом мобилизовывать, - подчеркнул Никитин.

Также, по его словам, ведется работа по восстановлению подшефной региону территории – города Харцызска в ДНР. В прошлом году здесь был восстановлен водопровод, отопление, а также была выполнена подготовка школ к новому учебному году.