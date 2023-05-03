Минимальный размер алиментов предлагают установить нижегородские депутаты. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижегородской области хотят ввести минимальный фиксированный размер алиментов на детей. Этот вопрос обсуждали депутаты в ходе внеочередного заседания комитета регионального Заксобрания 2 мая, сообщает пресс-служба ЗСНО.

Парламентарии предлагают зафиксировать минимальный размер алиментов на уровне не менее 50% от прожиточного минимум на детей. В Нижегородской области он составляет 13108 рублей, а значит, минимальная сумма алиментов должна равняться 6554 рубля.

Для того, чтобы это сделать, необходимо внести правки в Семейный кодекс РФ. В случае, если изменения будут внесены, на одного ребенка алименты составят четверть от заработка, на двух детей – одну треть, на трех и более – половину, но не менее 50% от «детского» прожиточного минимума на каждого ребенка.

По итогам заседания комитет рекомендовал Совету регионального парламента поддержать этот законопроект.