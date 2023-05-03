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НовостиОбщество3 мая 2023 13:45

Минимальный размер алиментов предлагают установить нижегородские депутаты

Она составит не менее половины от суммы среднего прожиточного минимум на ребенка
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Минимальный размер алиментов предлагают установить нижегородские депутаты.

Минимальный размер алиментов предлагают установить нижегородские депутаты.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижегородской области хотят ввести минимальный фиксированный размер алиментов на детей. Этот вопрос обсуждали депутаты в ходе внеочередного заседания комитета регионального Заксобрания 2 мая, сообщает пресс-служба ЗСНО.

Парламентарии предлагают зафиксировать минимальный размер алиментов на уровне не менее 50% от прожиточного минимум на детей. В Нижегородской области он составляет 13108 рублей, а значит, минимальная сумма алиментов должна равняться 6554 рубля.

Для того, чтобы это сделать, необходимо внести правки в Семейный кодекс РФ. В случае, если изменения будут внесены, на одного ребенка алименты составят четверть от заработка, на двух детей – одну треть, на трех и более – половину, но не менее 50% от «детского» прожиточного минимума на каждого ребенка.

По итогам заседания комитет рекомендовал Совету регионального парламента поддержать этот законопроект.