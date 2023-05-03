Владимир Путин одобрил решение Глеба Никитина выдвинуться на новый срок. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин одобрил решение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о переизбрании на новый срок в сентября 2023 года. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона с российским лидером в Ново-Огареве 3 мая. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Во время приема Глеб Никитин доложил президенту о социально-экономическом развитии Нижегородской области. Он рассказал о крупных проектах, реализуемых в регионе, о положении дел в промышленности, оборонном комплексе, поддержке участников СВО и их семей.

В конце доклада Никитин заявил, что при поддержке жителей Нижегородской области готов продолжить работу на посту губернатора региона по истечении пятилетнего срока. На это президент ответил, что положительно оценивает результаты его работы.

- Мне кажется, что люди имеют возможность оценить Ваши результаты, они очевидно положительные. Вы сейчас некоторые вещи упомянули. Я знаю, что Вы проявили инициативу, настойчивость, я бы сказал даже, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди Вас поддержат, - резюмировал Владимир Путин.