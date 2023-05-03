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НовостиОбщество3 мая 2023 12:25

В Нижнем Новгороде назвали пять самых популярных автобусов среди безбилетников

В течение месяца контролеры выявили на них наибольшее количество «зайцев»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Нижнем Новгороде назвали пять самых популярных автобусов среди безбилетников.

В Нижнем Новгороде назвали пять самых популярных автобусов среди безбилетников.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде назвали пять автобусных маршрутов, которые оказались наиболее популярны среди безбилетников. Именно на них контролеры вычислили наибольшее количество «зайцев», сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

В течение апреля сотрудники отдела контроля пассажирских перевозок обнаружили максимальное число безбилетников на маршрутах А-1, А-8, А-40, А-35, А-57. А вот пассажиры автобусов А-2, А-11, А-16, А-90, напротив, оказались самыми добросовестными.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде впервые появится расписание работы маршрутов частных перевозчиков. Так, на сегодняшний день на портале АСИП размещено 85% расписаний частных пассажирских организаций.