Нижегородская пенсионерка пожертвовала 2,3 млн рублей на экипировку бойцам СВО. Фото: Дом народного единства

Пенсионерка из Нижегородской области передала 2,3 млн рублей на экипировку для участников специальной военной операции. Об этом сообщает АНО «Дом народного единства», куда женщина и обратилась со своей инициативой.

Деньги бабушки – ее сбережения, которые она накапливала, вероятно, ни один год.

- Я отдала свои сбережения для того, чтобы помочь защитить ребят, которые рискуют своей жизнью за Родину. Они молодые, у них вся жизнь впереди, а для меня деньги уже ничего не значат, - поделилась благотворительница. Она попросила не называть своего имени и не показывать лица.

Сотрудники «Дома народного единства» закупили необходимую амуницию, предварительно согласовав расходы с дарительницей. Конечно же, были учтены и запросы самих военнослужащих. На эти деньги были закуплены шлема, бронежилеты и другие элементы экипировки. Первый комплект уже вручили бойцу, который проходит реабилитацию после ранения в Нижнем Новгороде. Также начата отправка экипировки в воинские части, где служат нижегородцы.