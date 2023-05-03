Глеб Никитин встретится с Владимиром Путиным 3 мая. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Президент Владимир Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в среду, 3 мая. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря первого лица Дмитрия Пескова.

Как уточнил Песков, это будет очная встреча. Глеб Никитин выступит перед главой государства с докладом, тема которого не уточняется. Известно, что прием пройдет в Ново-Огарево.

Напомним, ранее губернатор Глеб Никитин принял участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию МСУ, которое состоялось в формате видеоконференции 20 апреля. Глава региона представил Владимиру Путину опыт Нижегородской области в этой сфере. А двумя неделями ранее Никитин представил главе государства предложения по развитию промышленности в России.