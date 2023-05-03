Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм3 мая 2023 11:15

Авиакомпания Smartavia запустила рейсы из Нижнего Новгорода в Петербург

Самолеты отправляются каждый день, кроме субботы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Авиакомпания Smartavia запустила рейсы из Нижнего Новгорода в Петербург.

Авиакомпания Smartavia запустила рейсы из Нижнего Новгорода в Петербург.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Smartavia с 1 мая запустила рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Нижегородцы смогут улететь в северную столицу каждый день, кроме субботы. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта им. Чкалова.

Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 11.30, 11.45 или 11.55 в зависимости от дня недели. Время в пути составит около двух часов. Перевозить пассажиров будут воздушные суда Airbus A320 neo и Boeing 737.

Напомним, в прошлом году эта авиакомпания запустила рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи. Улететь на популярный курорт можно также авиакомпанией NordStar, которая открыла рейсы с 1 мая.