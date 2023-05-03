Производство труб за 100 млн рублей открылось в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Производство электросварных труб открылось в Нижегородской области. Инвестор – нижегородская компания ООО «Проф-НН» - вложил в предприятие порядка 100 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компания специализируется на изготовлении стройматериалов: профнастила и комплектующих для заборов, металлочерепицы, металлического сайдинга, а теперь еще запустила две линии по производству электросварных труб. Здесь будут выпускать около 30 разновидностей труб: круглых, квадратных, прямоугольных и плоскоовальных. Завод будет выпускать до пяти тысяч тонн продукции в месяц. Такие трубы применяются в самых разных областях: от производства мебели до малых архитектурных форм.

Руководство компании намерено воспользоваться государственной поддержкой по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и принять участие в Днях поставщика, а также получить льготный заем от Фонда развития промышленности.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, специалисты ведомства готовы помочь предприятию наладить экспорт продукции за рубеж.