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НовостиОбщество3 мая 2023 8:07

«Сад имени» при нижегородском крематории открылся после зимы

Сад работает каждый день с 11 до 19 часов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
«Сад имени» при нижегородском крематории открылся после зимы. Фото: vk.com/namegarden

«Сад имени» при нижегородском крематории открылся после зимы. Фото: vk.com/namegarden

«Сад имени» на территории крематория в Нижнем Новгороде возобновил свою работу после зимы 1 мая. Об этом сообщается в социальных сетях проекта.

Сад во внутреннем дворе крематория открыт ежедневно без выходных с 11 до 19 часов. Здесь из динамиков играет умиротворяющая музыка, которую при желании можно выключить – для этого нужно лишь обратиться к сотрудникам учреждения.

«Сад им.» - это проект команды нижегородских художников и ландшафтных дизайнеров, созданный во дворе частного крематория.

- Проект задуман как функционирующий ботанический Сад, рассчитанный на непрерывную трансформацию во временной перспективе. Являющаяся его частью звуковая инсталляция основывается на современных ритуальных формах, представлениях о телесности и виртуальности памяти, - поясняют организаторы.

На сайте проекта нижегородцы могут виртуально посвятить то или иное растение ушедшему близкому родственнику.