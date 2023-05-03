Три места с загадочными озерами, куда интересно отправиться на выходные

Подборку самых интересных для отдыха мест в Нижегородской области подготовили преподаватели естественно-географического факультета Мининского университета. Небольшие путешествия выходного дня позволят и лучше узнать родной регион и побывать в уникальных природных и исторических местах. Итак, ТОП-3 озёр, которые имеют свои легенды и обладают удивительной красотой.

Озеро Светлояр

Близ села Владимирского в Воскресенском районе раскинулось живописное озеро овальной формы – Светлояр. С этим озером связана красивая легенда о граде Китеже, сокрытом под светлыми водами озера во времена татаро-монгольского нашествия. После взятия Малого Китежа – предшественника современного города Городца – полчища татар устремились в заволжские леса, чтобы завладеть несметными богатствами Большого Китежа. Однако Господь не допустил поругания русской святыни, и город ушёл под воду на глазах изумлённых татар, а на его месте образовалось озеро. Говорят, что в тихую погоду, прислушавшись, можно различить звон церковных колоколов, разносящийся над озером.

Научная история озера не менее интересна. Его глубина достигает 32 м, доказанный возраст – не менее 9 тыс. лет. Озеро возникло после окончания последнего оледенения в результате вытаивания гидролакколита - огромного подземного ледяного ядра, образовавшегося в условиях холодного климата. Когда наступило потепление, на месте растаявшего льда под землёй образовалась сферическая полость, в результате оседания её свода возникло озеро с воронкообразной котловиной и близкими к кругу очертаниями береговой линии.

Светлые озёра

В 7 километрах от поселка городского типа Центральный на западе Нижегородской области среди сухих сосновых боров расположена группа живописных озёр – Светлые озёра. Благодаря карстовому происхождению, озёра имеют почти правильную округлую форму, большие глубины и исключительно чистую, прозрачную воду бирюзово-голубоватого цвета – отсюда и название озёр. Ввиду наполнения озёр подземными водами, проходящими сквозь толщу карстующихся пород, повышается их минерализация, что и даёт необычный оптический эффект - голубоватый цвет водной глади. Подобный эффект можно наблюдать на морях, где вода имеет ещё большую минерализацию. Береговая линия некоторых озёр украшена причудливыми узорами сплавины, поросшей осокой и тростником. Песчаные берега, прозрачные воды и живописные пейзажи традиционно привлекают отдыхающих в эти места.

Пу стынские озёра

Эти озёра также называют “Нижегородской Карелией”. Это система карстовых озёр, получивших название отблизлежащего села Старая Пустынь. Озёра привлекают посетителей живописными пейзажами, тишиной и свежестью воздуха хвойных лесов, окружающих озёра. Четыре из восьми Пустынских озёр (Великое, Глубокое, Паровое, Долгое) словно бусины на нитке соединены рекой Серёжей. Остальные озёра (Свято, Карасье, Нарбус, Кругленькое) связаны с рекой протоками. Органический мир Пустынских озёр чрезвычайно разнообразен: из примерно 2000 видов растений, населяющих Нижегородскую область, в окрестностях Пустынских озёр представлено более 700 видов. Еще там обитает выхухоль - находящийся под угрозой исчезновения реликтовый вид.

Пустынские озёра расположены в пределах одноимённого заказника, на базе которого в настоящее время проектируется создание Пустынского участка первого в Нижегородской области национального парка “Нижегородское Заволжье”. Озёра имеют карстово-русловое происхождение. На глубине нескольких десятков метров под землёй залегают толщи растворимых горных пород - известняков, гипсов и доломитов. В результате просачивания подземных вод и растворения этих пород образуются подземные полости, они растут, и, по достижении критического размера, происходит обрушение кровли подземной полости с образованием на поверхности карстового провала. Поскольку через систему провалов протекает река Серёжа, на карстовый рельеф накладываются следы действия реки, происходит отложение донных наносов, очертания провалов сглаживаются.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина