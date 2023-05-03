Дополнительные выплаты получат нижегородские медики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области расширен перечень категорий медработников, которые имеют право на социальные выплаты. Такое решение принял губернатор Глеб Никитин, сообщает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Дополнительная мера соцподдержки получат сотрудники, которые не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования, но трудятся в государственных медучреждениях. Это врачи, медицинские сестры и младший медперсонал, которые работают в структуре центральных районных больниц, а также водители скорой помощи и медицины катастроф.

Таким образом, в регионе количество категорий медиков, имеющих право на социальные выплаты, стал шире, чем это определено постановлением Правительства РФ на федеральном уровне.