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НовостиНовости компаний3 мая 2023 7:26

Призерами Всероссийской олимпиады школьников по географии стали трое нижегородцев

В финале олимпиады приняли участие более 250 человек из 72 регионов
Призерами Всероссийской олимпиады школьников по географии стали трое нижегородцев

Призерами Всероссийской олимпиады школьников по географии стали трое нижегородцев

Церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников по географии прошла в Нижнем Новгороде на площадке Мининского университета. Всего в финале олимпиады соревновались более 250 школьников из 72 регионов страны, из них 105 учащихся стали призерами и только 24 - победителями.

Представители министерства образования и науки Нижегородской области сообщили, что призерами олимпиады стали: ученики лицея № 40 Нижнего Новгорода Ярослав Рубцов и Павел Баранов, а также ученик Ардатовской средней школы № 1 Никита Русаков.

- Уверена, за эти несколько дней вы смогли не только познакомиться с историей нашего города, но и оценить уникальные ландшафты, слияние двух великих русских рек - Оки и Волги, перепады высот, особенно в верхней части города. И это еще больше обогатило ваши знания по географии. Я хочу поблагодарить всех участников за целеустремленность и усердие. Талант – это только половина успеха, а остальное – дисциплина и трудолюбие, и вы в полной мере обладаете всеми этими качествами, – обратилась к участникам олимпиады заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова.

Соревнования проходили в три этапа: теоретическом и тестовом и полевом. В свободное от испытаний время школьники принимали участие в мастер-классах, которые проводили студенческие объединения вуза, а также интеллектуальном квизе. Специалисты Мининского университета организовали мастер-классы, тренинги и образовательные программы и для наставников и педагогов участников олимпиады.

- Мне запомнилось высказывание одного из участников олимпиады о том, что в финале нет случайных людей, – поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Я полностью с ним согласен, ведь каждый из финалистов – талантливый исследователь, любознательный человек и настоящий патриот своей страны. Ждем ребят в нашем вузе в качестве студентов естественно-географического факультета.

Региональным оператором проведения Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области выступил Региональный центр развития талантов “Вега”.

- Всю неделю мы наблюдали за работой ребят, приехавших из разных уголков нашей страны. Участие в этой олимпиаде говорит о вашей преданности науке и стремлении к знаниям. Уверена, что каждый из вас сможет реализовать свой потенциал и добиться новых высот. Спасибо вам за то, что вы делаете науку интереснее, – обратилась к ребятам директор центра “Вега” Ирина Зиновьева.

Кроме выполнения заданий олимпиады, участники также собирали спилс-карты Российской Федерации и участвовали в традиционном “Конкурсе знатоков”, который проводился при поддержке Всероссийской общественной организации “Русское географическое общество”. Одним из призеров “Конкурса знатоков” стал Ярослав Рубцов из Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина