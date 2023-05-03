Призерами Всероссийской олимпиады школьников по географии стали трое нижегородцев

Церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников по географии прошла в Нижнем Новгороде на площадке Мининского университета. Всего в финале олимпиады соревновались более 250 школьников из 72 регионов страны, из них 105 учащихся стали призерами и только 24 - победителями.

Представители министерства образования и науки Нижегородской области сообщили, что призерами олимпиады стали: ученики лицея № 40 Нижнего Новгорода Ярослав Рубцов и Павел Баранов, а также ученик Ардатовской средней школы № 1 Никита Русаков.

- Уверена, за эти несколько дней вы смогли не только познакомиться с историей нашего города, но и оценить уникальные ландшафты, слияние двух великих русских рек - Оки и Волги, перепады высот, особенно в верхней части города. И это еще больше обогатило ваши знания по географии. Я хочу поблагодарить всех участников за целеустремленность и усердие. Талант – это только половина успеха, а остальное – дисциплина и трудолюбие, и вы в полной мере обладаете всеми этими качествами, – обратилась к участникам олимпиады заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова.

Соревнования проходили в три этапа: теоретическом и тестовом и полевом. В свободное от испытаний время школьники принимали участие в мастер-классах, которые проводили студенческие объединения вуза, а также интеллектуальном квизе. Специалисты Мининского университета организовали мастер-классы, тренинги и образовательные программы и для наставников и педагогов участников олимпиады.

- Мне запомнилось высказывание одного из участников олимпиады о том, что в финале нет случайных людей, – поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Я полностью с ним согласен, ведь каждый из финалистов – талантливый исследователь, любознательный человек и настоящий патриот своей страны. Ждем ребят в нашем вузе в качестве студентов естественно-географического факультета.

Региональным оператором проведения Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области выступил Региональный центр развития талантов “Вега”.

- Всю неделю мы наблюдали за работой ребят, приехавших из разных уголков нашей страны. Участие в этой олимпиаде говорит о вашей преданности науке и стремлении к знаниям. Уверена, что каждый из вас сможет реализовать свой потенциал и добиться новых высот. Спасибо вам за то, что вы делаете науку интереснее, – обратилась к ребятам директор центра “Вега” Ирина Зиновьева.

Кроме выполнения заданий олимпиады, участники также собирали спилс-карты Российской Федерации и участвовали в традиционном “Конкурсе знатоков”, который проводился при поддержке Всероссийской общественной организации “Русское географическое общество”. Одним из призеров “Конкурса знатоков” стал Ярослав Рубцов из Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина