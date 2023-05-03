Молодые специалисты «Нижновэнерго» приняли участие в выездном заседании Совета работающей молодежи

Представители Совета молодежи филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» приняли участие в очередном выездном заседании Совета работающей молодежи Нижегородской области.

В рамках реализации федеральных проектов «Предпринимательство» и «Выбирай своё», а также с целью ознакомления с работой промышленных предприятий Нижегородской области, представители филиала «Нижновэнерго» – начальник отдела социальных отношений Ренжина Екатерина и заместитель председателя Совета молодежи Светлана Мурзина – посетили промышленную площадку одного из старейших предприятий судостроительной отрасли – завод «Красное Сормово».

В ходе мероприятия участники заседания посетили Музей истории завода, где ознакомились с этапами его развития, а также осмотрели производственные площадки завода – цех по металлообработке, судокорпусный и достроечный цехи. Это уже четвертая экскурсия на ведущие предприятия города и области – ранее члены Совета посетили Выксунский металлургический завод, АО «Теплоэнерго» и Музей истории Горьковского автозавода.

«Подобные поездки на предприятия являются очень важными для работающей молодежи, занятой в промышленном секторе. Это хороший повод для обмена информацией, получения практических кейсов для использования в своей области деятельности, расширения кругозора в области применения лучших практик на предприятиях промышленной отрасли», – сказал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин.