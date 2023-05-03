Отопительный сезон возобновят в Первомайске по просьбам жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопительный сезон решили возобновить в городском округе Первомайск Нижегородской области по просьбам жителей. Об этом сообщила глава округа Елена Лебеднова на своей странице ВКонтакте.

- Провела совещание с руководителями сферы ЖКХ. В связи с понижением температуры воздуха приняли решение о возобновлении подачи тепла до особого распоряжения, - заявила она.

В ближайшие дни синоптики обещают еще более сильное похолодание: на вторые майские праздники в северных районах Нижегородской области температура упадет до отрицательных значений в ночные часы. Так что теплые батареи в домах будут как нельзя кстати.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 24 апреля, поскольку за окном стояла по-июньски теплая погода. Однако сейчас, когда похолодало, нижегородцы начали массово писать на странице губернатора Глеба Никитина и мэра Юрия Шалабаева с просьбой вернуть отопление. Подобная история происходит каждый год.