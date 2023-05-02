Глава города Дзержинска Иван Носков вручил премии юным музыкантам

28 апреля в Центральной детской музыкальной школе им. А.Н. Скрябина состоялось торжественное вручение II премии главы города Дзержинска обучающимся инструментальных отделений музыкальных школ и школ искусств. По результатам конкурсного отбора ее обладателями стали 10 юных музыкантов. Каждый из них в рамках гала-концерта исполнил по одному произведению – классическому и русскому народному. Самому юному лауреату – воспитаннику детской школы искусств № 7 Святославу Парамонову – исполнилось 6 лет, в конкурсе он участвовал с произведением русского народного творчества «Яблочко».

«Сегодня здесь собрались по-настоящему талантливые ребята, самые лучшие. Но я точно знаю, что одного таланта недостаточно, чтобы стать хорошим музыкантом: нужно еще усердие, старание, ответственность, сила воли. Вот говорят, что спортсмены – люди с большой силой воли. А я думаю, что и музыкантам она необходима. Чтобы каждый день по нескольку часов репетировать, оттачивать мелодию, каждую нотку. Не только самому понимать композитора, но и передать его идею слушателям. Здесь есть совсем малыши и уже совсем взрослые. Я хочу пожелать вам не только творческих успехов – они у вас уже есть. Желаю удачи, хороших оценок в школе, верных друзей. И ни в коем случае не расставайтесь с музыкой, она всегда в жизни помогает, даже в самые сложные времена», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Претендовать на премию главы города вот уже второй год могли обучающиеся от 6 до 16 лет, достигшие значительных успехов в музыке на уровне области, страны или мира. Так, обучающаяся по классу скрипки Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина, воспитанница Ирины Шоломицкой Тутиё Бахтибекова в 2022 году стала обладателем областной стипендии Губернатора Нижегородской области и обладателем Гран-при областного фестиваля-конкурса «Поющий смычок», а в 2021 году – лауреатом I степени Всероссийского конкурса юных скрипачей и виолончелистов. Воспитанница детской музыкальной школы № 2 им. А.П. Бородина Полина Чапыгина пошла по стопам своих мамы и бабушки, музыкантов по образованию, и тоже выбрала для себя фортепиано, а Юлия Кустова связала свою творческую жизнь с гитарой.

«Мы очень рады, что уже второй год вручение премии главы города начинающим музыкантам проходит в стенах Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина. Для каждого из них это не только праздник прекрасной музыки, но и важное событие, которое ребята будут вспоминать и спустя год, и спустя пять лет. И самое главное – это подарок преподавателям и родителям юных талантов, которые больше всех за них переживают и радуются успехам», – поделилась директор Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина Ольга Замашкина.

Среди обладателей премии главы города Дзержинска – ребята, играющие на фортепиано, аккордеоне, скрипке, баяне, гитаре и флейте.

Премия учащимся музыкальных школ и школ искусств была инициирована в 2022 году главой города

Полный список обладателей премии главы города в 2023 году:

1. Екатерина Юрина (ДШИ № 5, фортепиано)

2. Святослав Парамонов (ДШИ № 7, аккордеон)

3. Кира Максимова (ДШИ № 5, скрипка)

4. Полина Чапыгина (ДМШ № 2 им. А.П. Бородина, фортепиано)

5. Иван Кораблев (ДШИ № 7, баян)

6. Тутиё Бахтибекова (ЦДМШ им. А.Н.Скрябина, скрипка)

7. Евгений Смирнов (ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова, фортепиано)

8. Юлия Кустова (ДМШ № 2 им. А.П. Бородина, гитара)

9. Валерия Гердель (ЦДМШ им. А.Н.Скрябина, флейта)

10. Мария Букина (ДШИ № 4, фортепиано).

Напомним, премия обучающимся инструментальных отделений музыкальных школ и школ искусств была инициирована в 2022 году главой города Дзержинска. Премиальный фонд составляет 100 тысяч рублей. Старт конкурса в 2024 году запланирован на апрель.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска