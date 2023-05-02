Концерты для нижегородских ветеранов организуют волонтеры в преддверии Дня Победы. Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В Нижегородской области волонтеры организовали для ветеранов праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы. Они проходят в рамках патриотической акции «Фронтовые бригады», сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Концерт проходит «с доставкой на дом». Творческие коллективы приезжают во двор к ветеранам, там играют на гармони и поют песни военных лет: «Катюшу», «Смуглянку», «День Победы».

- Мы взяли за основу формат творческих бригад, которые в годы Великой Отечественной войны ездили по всей линии фронта и поддерживали боевой дух солдат, - рассказали организаторы.

Необычный подарок будет преподнесен 342 участникам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе. Концерты будут проходить вплоть до 8 мая.

Напомним, 9 мая на площади Минина в Нижнем Новгороде состоится парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главными гостями праздника станут ветераны – для них на площади будет установлена специальная трибуна.