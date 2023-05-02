Нижегородцы просят вернуть отопление в домах и квартирах из-за холода

Девушка мерзнет в квартире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Нижнего Новгорода просят власти включить отопление в домах и квартирах из-за сильного холода. Об этом нижегородцы пишут в комментариях под постом Глеба Никитина на официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

– "Спасибо" за то, что очередной раз "вовремя" отключили отопление! Теперь до лета будем мёрзнуть в хрущевках на первых этажах и не только! Каждый год одно и тоже. Платим за отопление круглый год не малые суммы, а пользуемся 6 месяцев, – пожаловалась местная жительница Натали Тигина-Алдобаева.

Женщина отметила, что сейчас в своих квартирах мёрзнут, наверное, все, а идея обогреваться электрокаминами пугает будущей оплатой счёта за электричество.

Однако по действующему законодательству отопление в домах отключают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится выше 8 градусов тепла.

– По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды снижение среднесуточной температуры наружного воздуха ниже нормативных значений не прогнозируется, – ответили на обращение представители мэрии Нижнего Новгорода.

Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершен с 24 апреля. Мэр заявил, что все погодные нормативы были соблюдены с запасом, поэтому решили централизованно отключать отопление в городе.

Ранее нижегородцы не хотели голосовать в пользу продления отопительного сезона. Пока среди жителей лидирует ответ о завершении. Опрос устраивал Глеб Никитин в своем телеграм-канале.