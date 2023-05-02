Огромные пробки сковали центр Нижнего Новгорода утром 2 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серьезные автомобильные заторы возникли в центре Нижнего Новгорода утром 2 мая. Причиной пробок стали перекрытия дорог в связи с проведением репетиции парада Победы, пишет Newsroom24.

Во вторник утром движение было парализовано на улицах Минина, Добролюбова, Пискунова, Алексеевской, Ильинской, Горького и других. Все эти городские артерии были подсвечены красным цветом на карте сервиса «Яндекс. Пробки». Большие затруднения испытывали водители на Канавинском мосту и подъездах к нему с обеих сторон.

Причиной пробок стала репетиция парада Победы к 9 мая, которая сегодня проходит на центральной площади Нижнего Новгорода. В связи с этим до 14.30 будет перекрыто движение на участке от памятника Чкалову до Большой Покровской, а также на прилегающих улицах. Также репетиции пройдут 4 и 7 мая.