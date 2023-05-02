Уголовное дело возбуждено после страшного ДТП в Воротынском районе. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после страшного ДТП в Воротынском районе, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Напомним, жуткая авария произошла вечером 1 мая на трассе М-7 в районе поворота на село Никольское. Там столкнулись три фуры, газель и легковушка.

- При движении автомобиля «МАН» произошла деформация колеса полуприцепа, после чего фура выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Киа». После этого легковушку в неуправляемом состоянии вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем марки «КАМАЗ». Затем автомобиль «МАН», продолжая движение, произвел столкновение с автомобилем «Скания», - рассказали в ведомстве.

В результате погибли четыре человека – водитель «МАНа» и три пассажира легковушки. Водители «Скания» и «Киа» доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - пояснили в МВД.