15-летняя девушка пропала в Новинках. Фото: ПСЦ "Рысь"

В Нижнем Новгороде разыскивают 15-летнюю Марию Ардатову, которая пропала 1 мая в Новинках. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Волонтер».

- Вчера в 19 часов она ушла из дома на улице Высокой и не вернулась. Она была одета в черную толстовку, белые джинсы и белые кроссовки, при себе у девушки был телефон, - рассказали поисковики.

Рост Марии 168 см, волосы темно-русые ниже плеч, глаза синие. Если вы знаете, где находится Мария Ардатова, или вам встречалась похожая девушка, позвоните в полицию 102.

Напомним, в минувшие выходные в Кстове пропали две маленькие девочки 5 и 7 лет. К счастью, детей нашли тем же вечером: оказалось, что они все это время спали у соседей.