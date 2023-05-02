Группа «На-На» выступила в парке «Швейцария» 1 мая. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Группа «На-На» выступила в нижегородском парке «Швейцария» 1 мая. Концерт был приурочен к открытию нового сезона и 120-летию парка, сообщается на странице общественного пространства во ВКонтакте.

Программа началась в полдень на центральной площади парка с выступления детского оркестра из Семенова. Далее зрители могли услышать юных и именитых солистов, оркестры и кавер-группы, насладиться джазовой программой. В 19 часов состоялось выступление нижегородской исполнительницы Натальи Ивановой, после чего на сцене появилась группа «На-На».

Некоторые нижегородцы в соцсети спрашивали, зачем приглашать хедлайнером «пенсионерскую» группу, но, как выяснилось, на концерте был ажиотаж.

- На эту "пенсионную" группу сегодня собралась целая площадь. И очень много молодёжи, - пояснила Мария Н.

Отметим, что 1 мая парковый сезон стартовал во всех парках Нижнего Новгорода, также в городе заработали фонтаны.