Самая дорогая квартира продается за 90 миллионов в Нижнем Новгороде. Фото: Авито

Самая дорогая квартира продается за 90 миллионов на улице Минина в Нижнем Новгороде. Объявление о продаже появилось на сайте Авито.

Квартира находится в элитном доме в центре города на улице Минина и занимает целый этаж. В квартире есть три спальни и три санузла, большая кухня, кабинет и две лоджии. Вся мебель и техника достанется новому владельцу.

Элитный дом находится на закрытой территории, а за дополнительные средства можно приобрести два машиноместа с зоной для хранения вещей в двухуровневой подземной парковке.