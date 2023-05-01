Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2023 17:28

Самая дорогая квартира продается за 90 миллионов в Нижнем Новгороде

Апартаменты находятся в доме на улице Минина
Елизавета КОПЫЛОВА
Самая дорогая квартира продается за 90 миллионов в Нижнем Новгороде. Фото: Авито

Самая дорогая квартира продается за 90 миллионов в Нижнем Новгороде. Фото: Авито

Самая дорогая квартира продается за 90 миллионов на улице Минина в Нижнем Новгороде. Объявление о продаже появилось на сайте Авито.

Квартира находится в элитном доме в центре города на улице Минина и занимает целый этаж. В квартире есть три спальни и три санузла, большая кухня, кабинет и две лоджии. Вся мебель и техника достанется новому владельцу.

Элитный дом находится на закрытой территории, а за дополнительные средства можно приобрести два машиноместа с зоной для хранения вещей в двухуровневой подземной парковке.