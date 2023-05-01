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НовостиОбщество1 мая 2023 13:51

Нижегородский парк «Швейцария» открыл парковый сезон

Концертная программа будет продолжаться на центральной площади парка до 21:00
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородский парк «Швейцария» открыл парковый сезон. Фото: официальная группа во "ВКонтакете" парка "Швейцария

Нижегородский парк «Швейцария» открыл парковый сезон. Фото: официальная группа во "ВКонтакете" парка "Швейцария

Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде открыл юбилейный летний сезон. Об этом пресс-служба парка «Швейцарии» сообщает в социальных сетях.

1 мая нижегородцы смогут посетить концертную программу с 12:00 до 21:00, гостей ждут на центральной площади парка. Для жителей споют различные артисты, оркесты и кавер-группы.

Подготовил свою джазовую программу оркестр «Фанфары хохломской столицы», из города Семенов и бис-бэнд из города Павлово. В завершении праздника жителей будет ждать выступление группы «На-на»

Представители парка напоминают, что в "Швейцарии" можно отлично повеселиться и хорошо провести время.

- В свои 120 парк как никогда молод, активен и бодр! – пишут в социальных сетях.