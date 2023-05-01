69-летний рыбак пропал в Кстовском районе. Фото: группа во "ВКонтакте" "ПСО Волонтер НН"

Фанеев Владимир Иванович, который 13 апреля в 18:00 ушел на рыбалку в деревне Голошубиха на реку Кудьма, так и не вернулся. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер».

По предварительным данным, 69-летний мужчина ушел на рыбалку из СНТ «Пятигорье» и пошел на реку Кудьма. Седой мужчина, ростом 182 см, имеет худощавое телосложение. У мужчины усы, а также он носит очки. Был одет в серо-голубой камуфляжный костюм и резиновые сапоги.

Сейчас волонтеры активно набирают группы по поисково-спасательной операции. Сообщить любую информацию можно по телефону 8(831) 291 – 51–51.