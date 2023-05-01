Приемная губернатора проведет прием для жителей Балахнинского района Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приемная губернатора проведет для жителей Балахнинского района выездной прием 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Уполномоченные лица представительной власти проведут встречу в здании администрации муниципального округа в городе Балахна. На встречу необходима предварительная запись, которая осуществляется по телефону.

Напомним, что ранее в городе Кстово и Дзержинск для жителей проводили профориентационные мероприятия. В ходе мероприятий участникам узнали, как правильно составлять резюме и проходить собеседование.