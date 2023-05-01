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НовостиОбщество1 мая 2023 11:53

Приемная губернатора проведет прием для жителей Балахнинского района

Встреча состоится 25 мая
Елизавета КОПЫЛОВА
Приемная губернатора проведет прием для жителей Балахнинского района

Приемная губернатора проведет прием для жителей Балахнинского района

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приемная губернатора проведет для жителей Балахнинского района выездной прием 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Уполномоченные лица представительной власти проведут встречу в здании администрации муниципального округа в городе Балахна. На встречу необходима предварительная запись, которая осуществляется по телефону.

Напомним, что ранее в городе Кстово и Дзержинск для жителей проводили профориентационные мероприятия. В ходе мероприятий участникам узнали, как правильно составлять резюме и проходить собеседование.