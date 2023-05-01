Мемориальную доску в честь Горьковской военной школы радиоспециалистов установили в Нижнем Новгороде

Мемориальную доску установили на здании Законодательного собрания в Нижегородском кремле. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мемориальную доску, которая посвящена Горьковской военной школе радиоспециалистов установили в Нижнем Новгород. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Известно, что мемориальную доску установили на здании Законодательного собрания. Именно здесь располагалась военная школа радиоспециалистов с 1941 года. Выпускники этой школы служили в годы Великой Отечественной войны, а также работали в армии после.

С 1948 года здесь было Горьковское военное училище техников связи, выпускники становились офицерами-связистами, позже училище перевели в Рязань.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, открытие мемориальной доски является важным событием.

- Горьковская военная школа – веха истории этого здания, нашего города и истории победы в Великой Отечественной войне, - отмечает он.

Мемориал установили по инициативе члена совета ветеранов и выпускников Рязанского высшего военного командного училища связи Владимира Спивака. Как известно, Владимир Спивак учился в училище связистов в Рязани, а его отец преподавал в Горьковском военном училище техников связи. После того, как Рязанское училище расформировали в 2009 году, было принято решение создать организацию ветеранов, для того, чтобы у выпускников было место, где можно собраться.