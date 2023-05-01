Народный артист России Георгий Демуров умер в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба Нижегородского драмтеатра им.Горького.

Народный артист России Георгий Демуров скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского драмтеатра им.Горького.

Георгий Демуров проработал в театре 58 лет, сыграв за все это время более 150 ролей.

За большие заслуги в творчестве он получил звание «Заслуженный артист России», в 1996-м он стал народным артистом Российской Федерации. Также у него было множество других наград. Зрители и коллеги с теплотой вспоминают о народном артисте.

- Ушел из жизни великий Артист и добрый, светлый, с прекрасным чувством юмора, с лукавинкой и глубинной мудростью Человек, - говорится в обращении.

Георгия Демурова не стало 30 апреля. Прощание с ним состоится 3 мая в зале Нижегородского театра драмы им. М. Горького.