Евгений Люлин поздравим нижегородцев с 1 мая. Фото: телеграм-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин поздравил всех нижегородцев с Первомаем. Его обращение распространила пресс-служба регионального парламента.

- Первомай объединяет всех тружеников, конкретными делами на своем рабочем месте, приносящих пользу Родине, государству, обществу, - отметил Люлин.

Он также добавил, что Нижегородская область является мощным экономическим центром промышленников и аграриев, а развитие систем здравоохранения, образования и культуры смогут обеспечить стабильность в регионе.

Он пожелал всем жителям отличного настроения, радостных встреч с друзьями и хорошего отдыха на приусадебных участках.