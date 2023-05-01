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НовостиОбщество1 мая 2023 9:07

Евгений Люлин поздравим нижегородцев с 1 мая

Он пожелал отличного настроения и хорошего отдыха
Елизавета КОПЫЛОВА
Евгений Люлин поздравим нижегородцев с 1 мая. Фото: телеграм-канал Евгения Люлина

Евгений Люлин поздравим нижегородцев с 1 мая. Фото: телеграм-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин поздравил всех нижегородцев с Первомаем. Его обращение распространила пресс-служба регионального парламента.

- Первомай объединяет всех тружеников, конкретными делами на своем рабочем месте, приносящих пользу Родине, государству, обществу, - отметил Люлин.

Он также добавил, что Нижегородская область является мощным экономическим центром промышленников и аграриев, а развитие систем здравоохранения, образования и культуры смогут обеспечить стабильность в регионе.

Он пожелал всем жителям отличного настроения, радостных встреч с друзьями и хорошего отдыха на приусадебных участках.