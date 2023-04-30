Мошенники украли у нижегородки 99 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Нижнего Новгорода потеряла почти 100 тысяч рублей после того, как ей позвонили мошенники и попросили установить приложение на телефон. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пенсионерке позвонили с незнакомого номера и попросили установить приложение, которое внешне похоже на приложение банка. Женщина, не задумываясь о последствиях, стала следовать указаниям мошенников.

Как оказалось, это была программа удаленного доступа. С ее помощью злоумышленники похитили данные женщины, взяли на нее кредит в размере 99 тысяч рублей и перевели деньги на неизвестный счет.

После того, как женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. В отделении по ее заявлению завели уголовное дело, мошенники могут получить до шести лет лишения свободы.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.