Химические ожоги 30% тела получил сотрудник Дзержинского предприятия «Синтез»
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На предприятии «Синтез» в Дзержинске в результате несчастного случая сотрудник получил ожоги 30% тела. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции по Нижегородской области.
По предварительной информации, после полуночи 29 апреля на Дзержинском предприятии произошло возгорание оборудования. В результате сотрудник получил химические ожоги тела, его доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, Гострудинспекция проводит проверку.