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НовостиОбщество30 апреля 2023 15:03

Химические ожоги 30% тела получил сотрудник Дзержинского предприятия «Синтез»

Обстоятельства происшествия еще уточняются
Елизавета КОПЫЛОВА
Химические ожоги 30% тела получил сотрудник Дзержинского предприятия «Синтез»

Химические ожоги 30% тела получил сотрудник Дзержинского предприятия «Синтез»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На предприятии «Синтез» в Дзержинске в результате несчастного случая сотрудник получил ожоги 30% тела. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции по Нижегородской области.

По предварительной информации, после полуночи 29 апреля на Дзержинском предприятии произошло возгорание оборудования. В результате сотрудник получил химические ожоги тела, его доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, Гострудинспекция проводит проверку.