Химические ожоги 30% тела получил сотрудник Дзержинского предприятия «Синтез» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На предприятии «Синтез» в Дзержинске в результате несчастного случая сотрудник получил ожоги 30% тела. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции по Нижегородской области.

По предварительной информации, после полуночи 29 апреля на Дзержинском предприятии произошло возгорание оборудования. В результате сотрудник получил химические ожоги тела, его доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, Гострудинспекция проводит проверку.