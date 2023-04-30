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НовостиОбщество30 апреля 2023 14:26

Жительница Бора спела для поэта Резника на шоу Малахова

Она подарила ему войлочную жилетку и валенки
Елизавета КОПЫЛОВА
Жительница Бора спела для поэта Резника на шоу Малахова. Фото: скриншот из программы "Привет, Андрей!"

Жительница Бора спела для поэта Резника на шоу Малахова. Фото: скриншот из программы "Привет, Андрей!"

Жительница города Бор появилась на шоу Малахова «Привет, Андрей!» и поздравила поэта-песенника Илью Резника с 85-летием. Эпизод программы вышел в эфир 29 апреля.

Выпуск назывался «Творческий вечер Ильи Резника», борчанка выступила с песней «Без меня тебе, любимый мой». Ее пение оценил сам Резник, а гости встали для того, чтобы потанцевать.

Елена поделилась, что она любит петь, но профессионально этим не занимается. С самого детства она увлекалась пением и выступала на угольном ящике перед воображаемым зрителем.

В качестве подарка она вручила Резнику войлочную жилетку и валенки, а также отметила, что народный артист является ровесником города Бор.