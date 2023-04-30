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НовостиОбщество30 апреля 2023 13:45

Участок трассы М-7 отремонтируют за 49 миллионов рублей в Нижегородской области

Сейчас проводят конкурс по выбору подрядчика
Елизавета КОПЫЛОВА
Участок трассы М-7 отремонтируют за 49 миллионов рублей в Нижегородской области

Участок трассы М-7 отремонтируют за 49 миллионов рублей в Нижегородской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт участка трассы М-7, который находится в Нижегородской области, отремонтируют за 49,7 млн рублей. Данные об этом появились на сайте Госзакупок.

Известно, что заказчиком ремонта выступает Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства». Подрядчика будут выбирать до 17 мая, сейчас проводят конкурс для выбора организации.

Финансирование работ осуществят из федерального бюджета. В этом году на ремонт выделят 7,5 миллионов рублей, в следующем году 42,2 млн рублей. Работы планируют завершить 31 июня 2024 года.