Движение на улице Новой ограничат на две недели с 1 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта на улице Новой ограничат с 1 мая в связи с работами на инженерных сетях. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода.

Ограничение будет касаться пересечения улицы Новой и Короленко. С 1 мая 6:00 до 14 мая 23:59 движение на этом участке будет приостановлено.

Водителям рекомендуют ознакомиться со схемой движения в этот период. На подъездах будут стоят предупреждающие знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, что ранее сообщили о том, что перекрыта улица Ковалихинский овраг. Ограничения продлятся с 17 апреля до 3 августа.