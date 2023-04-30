Арендуемое региональным минсоцполитики здание продают за 57 млн рублей. Фото: Авито

Здание, которое арендует минсоцполитики Нижегородской области, выставили на продажу за 57 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Собственник продает здание площадью 852 кв. метра по адресу улица Минина 10В. Отмечается, что никаких дополнительных вложений в помещение не требуется. Его предлагают оборудовать под офис, медцентр или гостиницу.

- В сегодняшнее непростое время наше помещение является хорошим объектом для вложения денежных средств, так как находится в центре деловой активности, - отмечается в объявлении.

В здании есть лифт и все необходимые коммуникации, а рядом расположена парковка.