Пьяный мужчина подрался с водителем автобуса Т-67 в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пьяный пассажир и водитель автобуса Т-67 подрались во время пробки в Нижнем Новгороде. Видео, которое сняли очевидцы, опубликовали в телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Конфликт между пассажиром и водителем произошел в пробке на Мещере. Мужчина набросился на водителя с кулаками. На ролике видно, как они дерутся на улице.

Причина конфликта пока не установлена.

Напомним, что ранее поступила информация о драке на Почаинской улице. Рано утром 2 апреля сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, никаких заявлений от пострадавших не поступало.