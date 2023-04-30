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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 9:46

20 человек эвакуировали из горящей многоэтажки на Мещере

Сообщение о пожаре поступило 29 апреля
Елизавета КОПЫЛОВА
20 человек эвакуировали из горящей многоэтажки на Мещере

20 человек эвакуировали из горящей многоэтажки на Мещере

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило 29 апреля в 17:35, на момент прибытия пожарных в доме горела квартира. Сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек, еще четыре были спасены.

Пожар был площадью 30 квадратных метров, его удалось ликвидировать. В тушении участвовало 58 человек и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, что ранее пожар произошел в здании мебельной фабрики в Нижегородской области. Площадь пожара составила 50 кв. м.