20 человек эвакуировали из горящей многоэтажки на Мещере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило 29 апреля в 17:35, на момент прибытия пожарных в доме горела квартира. Сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек, еще четыре были спасены.

Пожар был площадью 30 квадратных метров, его удалось ликвидировать. В тушении участвовало 58 человек и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, что ранее пожар произошел в здании мебельной фабрики в Нижегородской области. Площадь пожара составила 50 кв. м.