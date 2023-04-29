«Шоу каскадеров» пройдет в Нижнем Новгороде.

Шоу каскадеров «Мастер Панин» (0+) пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Полет» с 11 по 14 мая. Нижегородцев ждут самые зрелищные трюки и искрометный юмор. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

- Нижегородцев ждет красочное и незабываемое шоу, объединившее в себе профессионализм и отвагу каскадёров, безупречный расчёт постановщиков трюков, технический гений инженеров, восторг и поддержку зрителей, - рассказали организаторы. – Во время шоу зрители смогут увидеть полеты автомобилей, смертельные трюки, акробатические номера горящих людей. Также в программе будут представлены «заряженные» тачки и битва Биг-фута против обычных машин. Кроме того, во время программы предусмотрен интерактив со зрителями.

В мае в Нижнем Новгороде состоится сразу пять шоу. 11 мая шоу в 18:00, 12 мая – в 18:00, 13 мая – в 13:00 и 18:00, 14 мая – в 18:00.