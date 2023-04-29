Энергетики «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях непогоды

По сообщению нижегородского Гидрометцентра в ближайшие несколько часов 29 апреля 2023 года местами по Нижнему Новгороду и Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град, усиление южного ветра порывами до 18 м/с с сохранением ночью и утром 30 апреля. В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.

К выполнению возможных восстановительных работ готовы 237 бригад: 885 специалистов и 383 единицы спецтехники.

Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 8 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

«Нижновэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).