Пропавшие в Кстове две маленькие девочки найдены живыми

Две маленькие девочки, пропавшие в Кстове 29 апреля, найдены живыми. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Кстово завершились поиски двух маленьких девочек, которые пропали днем 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Девочки найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Скоро они будут переданы законным представителям, - сообщили в ведомстве. При этом где были найдены потеряшки, не уточняется.

Напомним, две сестренки пяти и семи лет ушли гулять в 11 утра из дома на улице Вишенской и не вернулись. Около 16 часов родители забили тревогу и обратились в полицию. Малышек искали волонтеры, полиция и кинологи. Одна из них была одета в футболку и шортики – это при том, что в регионе сильно испортилась погода: налетел сильный ветер, похолодало до +11 и пошел проливной дождь. К счастью, сейчас девочкам ничто не угрожает.