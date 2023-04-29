Грозы, ливни и град ожидаются в Нижегородской области 29-30 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в ближайшие часы ожидаются сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду, грозы, ливни и град. Об этом сообщает «Нижновэнерго».

- По сообщению синоптиков, такая ситуация сохранится вечером, ночью и утром 30 апреля, - говорится в сообщении.

В связи с этим энергетики перешли на усиленный режим работы, на случай аварийных отключений подготовлены резервные источники электроснабжения. К выполнению возможных восстановительных работ готовы 237 бригад: 885 специалистов и 383 единицы спецтехники. Работа энергообъектов в ближайшие часы будет находиться на особом контроле.