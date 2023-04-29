Две маленькие девочки пропали в Кстове 29 апреля. Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

Две маленькие девочки Арина и Рада Гульбины пропали в городе Кстово 29 апреля. Одной из них пять лет, другой – семь. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- Около 11 часов девочки ушли гулять из дома по улице Вишенской и не вернулись, - уточнили волонтеры.

Сейчас девочек разыскивают родные, близкие, волонтеры и сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, задействовано 11 полицейских, два кинолога и четыре патруля наружной службы.

Приметы пропавших: рост Арины (7 лет) – 128 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые длиной до лопаток, глаза зеленые. Пятилетняя Рада имеет плотное телосложение и белокурые волосы, заплетенные в косу. Глаза у нее также зеленые. Младшая девочка была одета в голубую футболку в белую полосу и голубые шорты.

Если вам что-либо известно о месте нахождении детей, позвоните по каналу связи 02 или свяжитесь с волонтерами ПСО "Волонтер" 8-(831) 291-51-51 или +7 910 135 56 28.

Напомним, недавно в лесу Борского района заблудился 13-летний подросток, который провел там целые сутки под проливным дождем.