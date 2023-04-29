Съемки проекта VK «Места» проходят в Нижегородской области. Фото: организаторы

В Нижегородской области с 28 апреля по 1 мая проходят съемки проекта VK «Места». Ведущие – блогеры Настя Рыжик и Марк Еремин – расскажут пользователям соцсети об интересных местах столицы Приволжья. Об этом сообщают организаторы.

В рамках проекта «Места» известные блогеры посетят десятки регионов России и выпустят 70 имиджевых роликов для повышения их туристической привлекательности. В эти дни ведущие постят у себя на страницах бэкстейдж со съемок, обзор локаций и личные впечатления. Сами организаторы называют такие поездки «медиаэкспедициями».

- Мы хотим, чтобы как можно больше людей увидели наш туристический маршрут и отправились путешествовать по нему следом, – признается руководитель проекта «Места» Ирина Саютина.

В Нижнем Новгороде ведущие побывают на футбольном стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, увидят производство «Валдаев», посетят Дом графини Паниной и комплекс «Город мастеров» в Городце. Кроме того, блогеры прокатятся на сапах по знаменитому озеру Тосканка и полетают на воздушном шаре над Семеновом.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Нижегородскую область в 2022 году вырос на 16%, а с 2017 года – почти на 50%. Регион входит в число наиболее крупных туристических центров страны. По данным регионального правительства, в прошлом году Нижегородскую область посетили более 3,9 млн гостей.