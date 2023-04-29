Новую дорогу построят между улицами Пушкина и Бекетова в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новую дорогу построят в центре Нижнего Новгорода от улицы Пушкина до улицы Бекетова. Специалисты уже приступили к разработке проекта планировки и межевания указанной территории, пишет «GiperNN» со ссылкой на компанию-инвестора «ННДК».

Ширина будущей магистрали составит четыре полосы для движения, две из которых будут совмещены с трамвайными путями. Появление дополнительной автомобильной артерии в центре Нижнего Новгорода позволит существенно снизить транспортную нагрузку на соседние улицы, уверены разработчики.

Нижегородские власти надеются получить федеральное финансирование на строительство этой магистрали. К ее прокладке планируется приступить уже в 2024 году. Сообщается, что строительство дороги не потребует сноса домов и прочих зданий.

Ранее сообщалось, что новую широкую дорогу хотят также проложить за торговым центром «Фантастика» в Нижнем Новгороде.