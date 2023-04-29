Толпа подростков схватила мужчину и протащила по улицам Автозавода

Толпа подростков схватила мужчину и протащила по улицам в Автозаводском районе. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде подростки устроили расправу над мужчиной прямо посреди белого дня. Толпа молодых людей схватила его и протащила по дворам на улице Фучика в Автозаводском районе. Происходящее засекла домофонная камера, и через несколько дней видео появилось во всех городских пабликах.

На кадрах видно, что не менее десяти парней в балаклавах за руки и за ноги тащат по улице мужчину, а тот кричит «Помогите!». Чем закончилась эта история, неизвестно, сейчас инцидентом занимается полиция.

- Это произошло 19 апреля. В тот день к нам поступило три сообщения от очевидцев, что группа подростков тащит по улице человека. Однако сам мужчина не обращался с заявлением в правоохранительные органы, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сегодня в соцсетях появилась информация, что мужчина, которого тащили подростки, вел интимную переписку с 14-летним юношей, искал с ним встречи и спрашивал интимные фото, поэтому ребята решили его таким образом «проучить». Сейчас эта информация проверяется.