816 ДТП произошло в Нижегородской области за первый квартал 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первый 2023 года на территории Нижегородской области произошло 816 ДТП. В них пострадало 1109 человек. Еще 46 человек погибли. Такую статистику во время брифинга в Нижегородском областном информационном центре начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Нижегородской области Владимир Ежов.

- За первый квартал этого года в регионе произошло 816 ДТП. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказал Владимир Ежов. - Вот уже на протяжении трех лет с 2020 года в Нижегородской области наблюдается стабильная тенденция к снижению аварийности.

По данным Госавтоинспекции, подавляющее большинство ДТП по-прежнему происходит в населенных пунктах, причем больше половины из них произошли на территории самого Нижнего Новгорода. При этом наибольшее число аварий с летальным исходом произошло на загородных трассах, где погибло 73% от всего количества погибших.