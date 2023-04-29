Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 9:06

Нижегородский политтехнолог Александр Златов умер на 68 году жизни

Он ушел после продолжительной болезни
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородский политтехнолог Александр Златов умер на 68 году жизни. Фото: тг-канал "ВОВК"

Нижегородский политтехнолог Александр Златов умер на 68 году жизни. Фото: тг-канал "ВОВК"

Нижегородский политтехнологи Александр Златов скончался на 68 году жизни. Он умер 28 апреля после продолжительной болезни, пишет телеграм-канал «ВОВК».

Александр Златов работал в нижегородском правительстве много лет, ему довелось сотрудничать с несколькими губернаторами. Он работал на выборах, был политическим консультантом, политологом, экспертом.

- Мне лично довелось вместе с ним поработать, и я благодарен ему за те знания, которые он мне передал, - написал политический обозреватель Андрей Вовк.

Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде скончался журналист Виктор Девицын – редактор регионального выпуска «Российской газеты».