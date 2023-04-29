Нижегородский политтехнолог Александр Златов умер на 68 году жизни. Фото: тг-канал "ВОВК"

Нижегородский политтехнологи Александр Златов скончался на 68 году жизни. Он умер 28 апреля после продолжительной болезни, пишет телеграм-канал «ВОВК».

Александр Златов работал в нижегородском правительстве много лет, ему довелось сотрудничать с несколькими губернаторами. Он работал на выборах, был политическим консультантом, политологом, экспертом.

- Мне лично довелось вместе с ним поработать, и я благодарен ему за те знания, которые он мне передал, - написал политический обозреватель Андрей Вовк.

Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде скончался журналист Виктор Девицын – редактор регионального выпуска «Российской газеты».