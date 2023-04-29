Новый круизный лайнер «река-море» заложили на заводе «Красное Сормово»

Всего завод изготовит три таких судна. Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Строительство нового круизного лайнера смешанного типа «река-море» началось на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Торжественная церемония закладки судна состоялась 28 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

- Суда проекта 00840 будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях, акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях, - рассказали на предприятии.

Заказчиком выступает отечественная судоходная компания. Всего завод изготовит для нее три таких судна: первое планируется сдать в 2025 году, второе и третье – в 2026 году.

Четырехпалубный лайнер сможет принять на борт 180 пассажиров, для которых предусмотрено 30 кают «Стандарт», 44 каюты «Стандарт с балконом», две каюты для инвалидов, 10 кают класса «Делюкс» и две каюты «Гранд сьюит».

Напомним, в 2019 году завод «Красно Сормово» спустил на воду круизный лайнер «Мустай Карим». Он стал первым судном подобного класса за последние 60 лет, построенным на отечественной верфи. В пятизвездочной плавучей гостинице есть рестораны, зона SPA, магазин сувениров, конференц-зал, несколько кают класса LUXE, пивной бар, читальный салон, панорамные бары и площадки для прогулок.