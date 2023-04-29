АО «Транснефть-Верхняя Волга» презентовало продукцию на международной выставке в Москве

АО «Транснефть-Верхняя Волга» представило свою продукцию на международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз-2023», которая прошла на днях в Москве. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Специалисты «Транснефти» показали участникам выставки современный измерительно-вычислительный комплекс ТН-01 (ИВК ТН-01) для систем обработки информации производства Центра промышленной автоматизации (ЦПА), а также представили видеопрезентацию выпускаемой продукции. Кроме того, на стенде компании располагались каталоги разработок и решений производственных филиалов предприятия - ЦПА и Великолукского завода «Транснефтемаш».

- ИВК ТН-01 является собственной высокотехнологичной разработкой центра и предназначен для измерения параметров и вычисления расхода, количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Комплекс активно применяется в организациях системы ПАО «Транснефть», так и сторонними предприятиями российского ТЭК, - рассказали в пресс-службе АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Уникальные, не имеющие аналогов, отечественные решения создаются коллективом ЦПА, важной задачей центра остаётся эффективная реализация программы импортозамещения. В рамках программы количество отечественных комплектующих в готовом изделии по большинству видов продукции составляет 100%.

Продукция завода «Транснефтемаш» и Центра промышленной автоматизации вызвала интерес со стороны поставщиков проектных решений и оборудования для крупных нефтегазодобывающих предприятий, а также производителей оборудования для теплоэнергетики. Кроме того, разработками заинтересовался один из поставщиков оборудования для государственной нефтяной компании Республики Азербайджан.

Участие в выставке «Нефтегаз-2023» позволило провести переговоры о возможных поставках на внутренний и внешний рынки современной продукции и решений для автоматизированных систем управления технологическим процессом и систем обработки информации, разработанных и произведенных филиалами АО «Транснефть-Верхняя Волга».