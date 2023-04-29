Проблемный ЖК «Парус» достроили в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проблемный жилой комплекс «Парус» достроили в Нижнем Новгороде. Накануне региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя на площади Сенной, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Высотный дом на 150 квартир имеет переменную этажность – от 10-ти до 28 этажей, также в нем располагается гостиница и подземная парковка на 109 машин.

Строительство ЖК «Парус» началось в далеком 2008 году, но спустя шесть лет было остановлено. За это время застройщик ООО «Волго-Вятская строительная компания» сделал только каркас 23 этажей жилой части и шесть этажей гостиничного комплекса. В результате 10 дольщиков, которые вложились в квартиры, так и не получили их. В 2017 году застройщик был признан банкротом, а достраивать здание пришлось ООО СЗ «Добрострой».

- На момент передачи объекта новому застройщику готовность ЖК оценивалась в 40%. Перед возобновлением работ на строительной площадке потребовались обследование конструкций и корректировка проектно-сметной документации. Также новому застройщику пришлось решить ряд вопросов, связанных с импортозамещением оборудования.

За последние пять лет в Нижегородской области была решена проблема шести тысяч обманутых дольщиков. На сегодняшний день таковых в регионе остается около тысячи человек.