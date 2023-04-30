Нижегородские дошкольники побывали на экскурсии в пожарной части АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Воспитанники трех нижегородских детских садов побывали на экскурсии в пожарной части АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Кстовском районе. Мероприятие было приурочено ко Дню пожарной охраны, который ежегодно отмечается 30 апреля, сообщает пресс-служба компании.

Экскурсия прошла в пожарно-спасательной части № 39, которая отвечает за безопасность линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево». Юные посетители осмотрели диспетчерскую, пожарное депо, гараж для пожарных машин, учебный класс и комнату отдыха пожарных.

В этой части работают 60 человек – по 12 огнеборцев в смену. На вооружении части имеются 4 единицы спецтехники общего и целевого назначения - пожарный пеноподъемник, пожарная автоцистерна и два пожарных автомобиля пенного пожаротушения.

- Сотрудники показали современную специальную пожарную технику, в том числе, автомобили, оборудование, аварийно-спасательный инструмент. Дети имели возможность примерить боевое снаряжение и шлемы. Большой интерес вызвала демонстрация спасения при помощи веревки, скоростной подъем по штурмовой лестнице, подача огнетушащих средств непосредственно от пожарного автомобиля, - рассказали в АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Завершилась экскурсия чаепитием, во время которого дошколята получили памятные подарки.